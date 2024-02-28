Разумовская (Демешко) Наталья Демьяновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1688 и 1690
Дата смерти12.09.1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1706
По обычаю того времени, была рано выдана замуж за казака, от которого терпела немало горя из-за его грубости и пьянства
Рождение ребёнка
17.03.1709
Сын: Разумовский Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Розум Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Закревская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Розум Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Разумовский Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Розум Григорий Яковлевич
Место жительства
Около 1731
Второй сын Алексей, который мог бы быть подмогою семьи, пропал, преследуемый отцом за страсть к учению. Розумиха совсем упала духом и в отчаянии решилась идти в Козелец, надеясь милостынею добыть кусо... Показать все
Место жительства
Около 1735
Выдала своих дочерей замуж; одну за ткача Климовича, другую за закройщика Осипа Закревского, а третью за реестрового казака Ефима Дарагана, а младшего сына Кирилла отдала на выучку Чемерскому дьячку, ... Показать все
Место жительства
После 1737
Овдовела. Муж спился и умер, а затем умер и старший сын Данило, оставив на попечение матери свою малолетнюю дочь.
Место жительства
30.11.1741
Сын Алексей сделан действительным камергером и поручиком лейб-кампании с чином генерал-поручика. Такое повышение его скоро стало известно по всей Украине, и прежнюю Розумиху, теперь госпожу Разумовску... Показать все
Место жительства
?.02.1742
Москва, город федерального значения Москва
По указанию сына Алексея за ней был отправлен особый нарочный, чтобы привезти её в Москву. Императрица Елизавета Петровна радушно её встретила и поместила во дворце. Но модные наряды и придворная жизн... Показать все
Место жительства
?.10.1742
Когда двор стал возвращаться в Петербург, Розумиха покинула Москву и была пожалована в это время в статс-дамы. По возвращении в Малороссию, где её принимали отменным образом, она поселилась около свое... Показать все
Место жительства
1744
Алексей купил своей матери дом в Козельце. Во время поездки Императрицы в Малороссию Наталья Демьяновна, по совету сына, выехала ей навстречу в Нежин и проследовала с Государынею в Алексеевщину и Козе... Показать все
Место жительства
06.07.1745
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Она действительно приехала, но не столько для свадьбы наследника престола, сколько для того, чтобы повидаться с сыном, который возвратился из-за границы. Присутствовала на всех торжествах, происходивш... Показать все
Место жительства
18.01.1746
Отправилась на 80 ямских подводах в Малороссию с дочерьми, не думая, что прощается в последний раз с сыном Алексеем. Внуки и внучки её остались в Петербурге и были помещены во дворце.
Место жительства
1752
Начала строить в Козельце каменный двухъярусный собор в честь св. Захария и Елизаветы и при нём колокольню, по образцу имеющейся в Киево-Печерской лавре. Она не дожила до окончания храма, нижняя часть... Показать все
Место жительства
1757
Глухов, Сумська область
Когда младший сын Кирилл, гетман Малороссии, прибыл в Глухов, приехала к нему на встречу вместе с его сёстрами.
Место жительства
1758
Прожив целый год в Глухове, старушка вернулась в Алексеевщину и в мирный Козелец, успев, однако, благодаря влиянию своему на сына, значительно округлить состояние своих дочерей.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.1762
Похоронили в Козельце, в нижнем левом приделе Захаро-Елизаветинского храма, который она начала строить.