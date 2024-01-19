Розум Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Лемеш Яков Романович
Мать: не указана
В то время вместо отчества писали "сын Якова"
Бракосочетание
Около 1706
По обычаю того времени, была рано выдана замуж за казака, от которого терпела немало горя из-за его грубости и пьянства
Рождение ребёнка
17.03.1709
Сын: Разумовский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Закревская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Разумовский Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна
Военная служба
1737
Род войск: Яготинская сотня, Переяславский полк, Запорожское войско Воинское звание: есаул
Работа или профессия
Неизвестно
реестровый казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1737