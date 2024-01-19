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Розум Григорий Яковлевич

Место рождения

Лемеши, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1737

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Лемеш Яков Романович

Мать: не указана

Лемеши, Чернігівська область
В то время вместо отчества писали "сын Якова"
Бракосочетание
Около 1706

Жена: Разумовская Наталья Демьяновна

Лемеши, Чернігівська область
По обычаю того времени, была рано выдана замуж за казака, от которого терпела немало горя из-за его грубости и пьянства
Рождение ребёнка
17.03.1709

Сын: Разумовский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна

Лемеши, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Закревская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Разумовский Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Разумовская Наталья Демьяновна

Лемеши, Чернігівська область
Военная служба
1737
Яготин, Київська область
Род войск: Яготинская сотня, Переяславский полк, Запорожское войско Воинское звание: есаул
Работа или профессия
Неизвестно
реестровый казак
Место жительства
Неизвестно
Лемеши, Чернігівська область
Смерть
После 1737
Яготин, Київська область
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