Летовальцев Василий Егорович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Летовальцев Егор Лукич
Мать: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762
Сын: Летовальцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина (Екатерина) Васильевна
Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно