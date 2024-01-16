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Летовальцев Василий Егорович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Летовальцев Егор Лукич

Мать: ?

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Летовальцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина (Екатерина) Васильевна

Мать ребёнка: Летовальцева Татьяна Евдокимова

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Татьяна Евдокимова

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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