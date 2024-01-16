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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1738
Сын: Летовальцев Василий Егорович
Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1746
Сын: Летовальцев Пётр Егорович
Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич
д. Харитоновская, Скорюково тож