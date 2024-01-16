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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1738

Сын: Летовальцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1746

Сын: Летовальцев Пётр Егорович

Отец ребёнка: Летовальцев Егор Лукич

д. Харитоновская, Скорюково тож
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