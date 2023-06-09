Пелишенко Ксения Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти18.04.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Рождение ребёнка
30.07.1832
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Рождение ребёнка
06.06.1835
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Рождение ребёнка
08.12.1836
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.02.1838
Сын: Пелишенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.12.1839
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1881