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Пелишенко Ксения Моисеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1810

Дата смерти

18.04.1881

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пелишенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Рождение ребёнка
30.07.1832

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Рождение ребёнка
06.06.1835

Сын: Пелишенко Лука Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Рождение ребёнка
08.12.1836

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.02.1838

Сын: Пелишенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Пелишенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Иван Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1881