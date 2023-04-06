Пелишенко Иван Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: Пелишенко Стефан Аврамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
30.07.1832
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
06.06.1835
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
08.12.1836
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
01.02.1838
Сын: Пелишенко Василий Иванович
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
01.12.1839
Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно