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Пелишенко Иван Стефанович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: Пелишенко Стефан Аврамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пелишенко Федор Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
30.07.1832

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
06.06.1835

Сын: Пелишенко Лука Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
08.12.1836

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
01.02.1838

Сын: Пелишенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
01.12.1839

Сын: Пелишенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Ксения Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Ксения Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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