Смиренникова (Юрчак) Фаина Яковлевна
Место рожденияАрхангельская область, д. Гришинская Пермогорский приход
Дата рождения09.02.1913
Дата смерти16.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913
Отец: Юрчак Яков Иванович
Мать: Юрчак Анна Моисеевна
Архангельская область, д. Гришинская Пермогорский приход
Смерть
16.06.1998
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область