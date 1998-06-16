Смиренникова (Юрчак) Фаина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренникова (Юрчак) Фаина Яковлевна

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Место рождения

Архангельская область, д. Гришинская Пермогорский приход

Дата рождения

09.02.1913

Дата смерти

16.06.1998

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913

Отец: Юрчак Яков Иванович

Мать: Юрчак Анна Моисеевна

Архангельская область, д. Гришинская Пермогорский приход
Смерть
16.06.1998
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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