Булеков Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1901
Дочь: Костина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Булеков Василий Степанович
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Булеков Николай Степанович
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Баландина Неонилла Степановна
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Булеков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Булеков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960