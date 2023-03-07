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Булеков Степан Петрович

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Место рождения

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Дочь: Костина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Булеков Иван Степанович

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Булеков Василий Степанович

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Булеков Николай Степанович

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Баландина Неонилла Степановна

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Булеков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Булеков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булекова Прасковья Степановна

Смерть
1960
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