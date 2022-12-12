Булекова Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Булеков Василий Степанович
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Костина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Булеков Николай Степанович
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Баландина Неонила Степановна
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Булеков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Булеков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968