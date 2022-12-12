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Булекова Прасковья Степановна

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Место рождения

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Булеков Иван Степанович

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Булеков Василий Степанович

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Костина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Булеков Николай Степанович

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Баландина Неонила Степановна

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Булеков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Булеков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Булеков Степан Петрович

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булеков Степан Петрович

Смерть
1968
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