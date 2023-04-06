Булеков Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
22.05.1939
Сын: Булеков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Булекова Валентина Алексеевна
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1941
Дочь: Юдаева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Булекова Валентина Алексеевна
Пропал без вести (военное)
12.11.1941
Брыкино, Шелковская волость, Верейский уезд
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102984859/
Смерть
1941