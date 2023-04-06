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Булеков Алексей Степанович

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Место рождения

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Булеков Степан Петрович

Мать: Булекова Прасковья Степановна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1938

Жена: Булекова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Булеков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Булекова Валентина Алексеевна

Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1941

Дочь: Юдаева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Булекова Валентина Алексеевна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
12.11.1941
Брыкино, Шелковская волость, Верейский уезд
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102984859/
Смерть
1941
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