Казова (Кривец) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1921
Рождение ребёнка
22.09.1921
Дочь: Козова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Казов Фёдор Амброзьевич
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Казов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Казов Фёдор Амброзьевич
Смерть
Неизвестно