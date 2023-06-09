Казова (Кривец) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казова (Кривец) Мария Павловна

Место рождения

Пабраде, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

01.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Пабраде, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Бракосочетание
27.07.1921

Муж: Казов Фёдор Амброзьевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.09.1921

Дочь: Козова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Казов Фёдор Амброзьевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Казов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Казов Фёдор Амброзьевич

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно