Пабраде
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Подбродье, м. (Гр. Тышкевича), спл. р. Жеймяна, жит. 267 (136 м. 131 ж.), дес. 39, у. гор. 50 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Подбродье 12 в.
Подбродье, ст. (СП. В. жел. д.), спл. р. Жеймяна, жит. 48 (21 м. 27 ж.), дес. 1, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 42 в.
Подбродье, м. спл. р. Жеймянка и Дубинка, жит. 103 (47 м. 55 ж.), дес. 9½, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродье 1 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Pabradės m.