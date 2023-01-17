город Пабраде, город Пабраде, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Пабраде

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Янишская волость
Подбродье, м. (Гр. Тышкевича), спл. р. Жеймяна, жит. 267 (136 м. 131 ж.), дес. 39, у. гор. 50 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Подбродье 12 в.
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Подбродье, ст. (СП. В. жел. д.), спл. р. Жеймяна, жит. 48 (21 м. 27 ж.), дес. 1, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 42 в.
Подбродье, м. спл. р. Жеймянка и Дубинка, жит. 103 (47 м. 55 ж.), дес. 9½, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродье 1 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Švenčionių rajono savivaldybė, Pabradės seniūnija
Pabradės m.
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