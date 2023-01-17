Населенное место

Подбродье, м. (Гр. Тышкевича), спл. р. Жеймяна, жит. 267 (136 м. 131 ж.), дес. 39, у. гор. 50 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Подбродье 12 в.

Подбродье, ст. (СП. В. жел. д.), спл. р. Жеймяна, жит. 48 (21 м. 27 ж.), дес. 1, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 42 в.