Кочетовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кочетовъ Игнатий

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кочетовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Сазикова Авдотья

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кочетовъ Семенъ

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Сукина Афимья

Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Авдотья Алексеева

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