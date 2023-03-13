Кочетовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кочетовъ Игнатий
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кочетовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Сазикова Авдотья
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кочетовъ Семенъ
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Сукина Афимья
Мать ребёнка: Кочетова Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно