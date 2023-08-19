Лымарь Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Лымарь Петр Алексеевич
Мать: Лымарь Евдокия Петровна
Бракосочетание
1917
Жена: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лымарь Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Максимова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Белый Александра Филипповна
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.01.1927
Сын: Лымарь Николай Филиппович
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
РСФСР Сталинградская обл.,Калининский р-н Новокиевский с/с , к/з "Красный Октябрь" х.Головатовский
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лымарь Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Любовь Филиповна
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Военная служба
С 1941 по ?.05.1943
Призван Калининским РВК Сталинградской обл. РСФСР
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лымарь Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
, Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-553
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым