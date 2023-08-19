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Лымарь Филипп Петрович

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Место рождения

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Лымарь Петр Алексеевич

Мать: Лымарь Евдокия Петровна

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
1917

Жена: Лымарь Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лымарь Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Максимова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Белый Александра Филипповна

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1927

Сын: Лымарь Николай Филиппович

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

РСФСР Сталинградская обл.,Калининский р-н Новокиевский с/с , к/з "Красный Октябрь" х.Головатовский
Рождение ребёнка
1929

Сын: Лымарь Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Любовь Филиповна

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Военная служба
С 1941 по ?.05.1943
Призван Калининским РВК Сталинградской обл. РСФСР
Рождение ребёнка
1942

Сын: Лымарь Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Лымарь Елена Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
?.05.1943
, Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-553
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
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