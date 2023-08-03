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Лымарь Николай Филиппович

Место рождения

РСФСР Сталинградская обл.,Калининский р-н Новокиевский с/с , к/з "Красный Октябрь" х.Головатовский

Дата рождения

29.01.1927

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1927

Отец: Лымарь Филипп Петрович

Мать: Лымарь Елена Дмитриевна

РСФСР Сталинградская обл.,Калининский р-н Новокиевский с/с , к/з "Красный Октябрь" х.Головатовский
Военная служба
С 23.11.1944 по 29.09.1945
Призван Калининским РВК Сталинградской обл. РСФСР
Краснофлотец 46 зсп ЦА ВМС РФ ( г.Гатчина ) Ф - 8325-80017-6
Военная награда
26.10.1955
УКАЗ ПВС СССР Награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦА ВМФ РФ (г.Гатчина) шк-52,шк-28. РККА, КоМОР СФ шк-29,ящ-51
Военная служба
До 09.10.1956
Гл.старшина 46 зсп РККА , КоМОР СФ
ЦА ВМФ РФ , шк-220,щ-9
Смерть
1965