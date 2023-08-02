Лымарь (Майборода) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лымарь (Майборода) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лымарь Филипп Петрович

Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шаповалов Анна Петровна

Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шмелев Павлина Петровна

Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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