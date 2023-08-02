Лымарь (Майборода) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шаповалов Анна Петровна
Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шмелев Павлина Петровна
Отец ребёнка: Лымарь Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно