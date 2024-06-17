Королёв Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёв Николай

Королёв Николай

Место рождения

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва (Молявина) Елена

Рождение ребёнка
17.07.1934

Сын: Королёв Валентин

Мать ребёнка: Королёва (Молявина) Елена

Глинки, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Королёв Владимир

Мать ребёнка: Королёва (Молявина) Елена

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.