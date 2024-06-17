Королёв Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1934
Сын: Королёв Валентин
Мать ребёнка: Королёва (Молявина) Елена
Глинки, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Королёв Владимир
Мать ребёнка: Королёва (Молявина) Елена
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно