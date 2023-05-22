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Асташев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1885

Дата смерти

14.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1885

Отец: Асташев Дмитрий Тимофеевич

Мать: Ионова Соломонида Ильинична

Рождение ребёнка
03.09.1928

Дочь: Асташова Мария Владимировнп

Мать ребёнка: Сивова Аксинья Степановна

Кажлодка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.09.1936

Дочь: Атишева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Сивова Аксинья Степановна

Смерть
14.04.1955