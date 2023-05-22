Асташев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1885
Дата смерти14.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1885
Рождение ребёнка
03.09.1928
Дочь: Асташова Мария Владимировнп
Мать ребёнка: Сивова Аксинья Степановна
Кажлодка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.09.1936
Дочь: Атишева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Сивова Аксинья Степановна
Смерть
14.04.1955