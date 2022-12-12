село Кажлодка, село Кажлодка, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Кажлодка

Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2402Кажлотка (Никольское), с. каз.при р. Парце.810137522538Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Спасско-Городская волость
987. Кажлотка, село бывшее государственное, при речке Парде, дворов 209, жителей 1359, церковь православная, школа

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Спасско-Городская волость
село Кажлодка«Спасская» п.-т. конт.66

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Торбеевский район
85887Кажлодкасело54°01'43°10'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, Кажлодское сельское поселение
89654425101с Кажлодкасело
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