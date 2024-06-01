Петров Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1900
Сын: Петров Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: Петрова Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1905
Дочь: Петрова Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1906
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1908
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Петрова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно