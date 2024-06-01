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Петров Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1875

Отец: Петров Михаил Петрович

Мать: Петрова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1900

Сын: Петров Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: Петрова Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1905

Дочь: Петрова Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1906

Сын: Петров Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Петров Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Петрова Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрова Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно

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