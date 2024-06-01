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Петрова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1900

Сын: Петров Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: Петрова Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1905

Дочь: Петрова Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1906

Сын: Петров Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Петров Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Петрова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно

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