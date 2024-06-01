Петрова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1900
Сын: Петров Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: Петрова Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1905
Дочь: Петрова Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1906
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1908
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Петрова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Петров Евгений Михайлович
Смерть
Неизвестно