Аксельман Карин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Карин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Кенсорин

Мать: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Исейдора

Отец ребёнка: Аксельман Илиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Аэлис

Отец ребёнка: Аксельман Илиус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Ксилоу

Отец ребёнка: Аксельман Илиус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Илиус

Смерть
Неизвестно