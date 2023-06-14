Аксельман Илиус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Брем
Мать: Аксельман Эеририс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Исейдора
Мать ребёнка: Аксельман Карин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Аэлис
Мать ребёнка: Аксельман Карин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Ксилоу
Мать ребёнка: Аксельман Карин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Карин
Смерть
Неизвестно