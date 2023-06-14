Аксельман Илиус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Илиус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Брем

Мать: Аксельман Эеририс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Исейдора

Мать ребёнка: Аксельман Карин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Аэлис

Мать ребёнка: Аксельман Карин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Ксилоу

Мать ребёнка: Аксельман Карин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Карин

Смерть
Неизвестно