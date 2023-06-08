Аксельман Кенсорин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Кенсорин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Тит

Мать: Аксельман Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Катерин

Мать ребёнка: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Карин

Мать ребёнка: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Клаус

Мать ребёнка: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Кален

Мать ребёнка: Аксельман Киритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Киртус

Мать ребёнка: Аксельман Киритас

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Киритас

Смерть
Неизвестно
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