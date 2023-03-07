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Вольский Василий Гаврилов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

29.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Вольский Гавриил Силуянов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Вольская Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1849

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Анисия Васильева

Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1853

Сын: Вольский Алексей Васильев

Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Вольский Андрей Васильев

Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.09.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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