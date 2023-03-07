Вольский Василий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти29.09.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Вольский Гавриил Силуянов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1848
Жена: Вольская Наталия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1849
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Анисия Васильева
Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1853
Сын: Вольский Алексей Васильев
Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Вольская Наталия Иванова
Смерть
29.09.1907