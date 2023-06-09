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Цыбина Марья Степанова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Праскева Сергеевна

Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Цыбин Карп Сергеевич

Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Сергей Семенович

Смерть
Неизвестно