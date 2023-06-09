Цыбина Марья Степанова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Праскева Сергеевна
Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Цыбин Карп Сергеевич
Отец ребёнка: Цыбин Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно