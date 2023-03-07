Яковенко (Рагаутская) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Рагаутский Василий Петров
Мать: Рагаутская ?
Бракосочетание
13.01.1871
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Лукия Васильева
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
18.09.1874
Дочь: София Васильева
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
11.01.1878
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Завадий Марфа Васильева
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
17.11.1881
Сын: Яковенко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Устиния Васильева
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
12.05.1887
Сын: Яковенко Дионисий Васильев
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Яковенко Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Яковенко Василий Николаев
Смерть
Неизвестно