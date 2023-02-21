Яковенко Василий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Яковенко Николай Якимов
Мать: Яковенко Пелагея Иванова
Бракосочетание
13.01.1871
Жена: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Лукия Васильева
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1874
Дочь: София Васильева
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
11.01.1878
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Завадий Марфа Васильева
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1881
Сын: Яковенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Устиния Васильева
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
12.05.1887
Сын: Яковенко Дионисий Васильев
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Яковенко Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно