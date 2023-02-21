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Яковенко Василий Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Яковенко Николай Якимов

Мать: Яковенко Пелагея Иванова

Бракосочетание
13.01.1871

Жена: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Лукия Васильева

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.09.1874

Дочь: София Васильева

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.01.1878

Сын: Яковенко Савва Васильев

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Завадий Марфа Васильева

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.11.1881

Сын: Яковенко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Устиния Васильева

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Яковенко Дионисий Васильев

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Яковенко Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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