Игнашкина Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашкина Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суятин Андрей Георгиевич

Мать: Байворовская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
12.07.2010

Дочь: Игнашкина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
18.03.2014

Сын: Игнашкин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
24.08.2019

Сын: Игнашкин Лев Петрович

Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнашкин Петр Владимирович

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