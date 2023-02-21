Игнашкина Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.2010
Дочь: Игнашкина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
18.03.2014
Сын: Игнашкин Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
24.08.2019
Отец ребёнка: Игнашкин Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно