Игнашкин Петр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.2010
Дочь: Игнашкина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.2014
Сын: Игнашкин Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.2019
Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна