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Игнашкин Петр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1984

Отец: Игнашкин Владимир Николаевич

Мать: Воронова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнашкина Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
12.07.2010

Дочь: Игнашкина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
18.03.2014

Сын: Игнашкин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
24.08.2019

Сын: Игнашкин Лев Петрович

Мать ребёнка: Игнашкина Лидия Андреевна

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