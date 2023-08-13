Байворовская (Бабкина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байворовская (Бабкина) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1962

Отец: Бабкин Павел Михайлович

Мать: Бабкина Раиса Владимировна

Бракосочетание
18.10.1981

Муж: Суятин Андрей Георгиевич

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.11.1988

Дочь: Суятина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Суятин Андрей Георгиевич

Развод
17.02.1990

Муж: Суятин Андрей Георгиевич

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байворовский Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнашкина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Суятин Андрей Георгиевич

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