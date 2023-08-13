Байворовская (Бабкина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1962
Бракосочетание
18.10.1981
Рождение ребёнка
14.11.1988
Дочь: Суятина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Суятин Андрей Георгиевич
Развод
17.02.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнашкина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Суятин Андрей Георгиевич