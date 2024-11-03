Добронравов Михаил Иванович 11.07.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добронравов Михаил Иванович

Место рождения

Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1877 ст.

Отец: Добронравов Иоанн Алексеевич

Мать: Добронравова (Архангельская) Евдокия Ивановна

Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.01.1896 ст.

Жена: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.570 оп.10 д.1923 МК Лукояновского уезда села Кочкурова на 1896 год № 2, 17 января 1896 Жених: окончивший курс Починковского духовного училища сын псаломщика села Мадаева Михаил Иванов Добронрав... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Дочь: Добронравова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.570 оп.10 д.1924 МК Лукояновского уезда села Кочкурова на 1897 год № 14, 10 (крещ. 12) апреля 1897, Александра Родители: приходский псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антон... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1899 ст.

Сын: Добронравов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.570 оп.10 д.1924 МК Лукояновского уезда села Кочкурова на 1899 год № 61, 27 (крещ. 29) мая 1899, Константин Родители: приходский псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антонина... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Дочь: Добронравова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 80, 30 июня (крещ. 2 июля) 1901, Валентина Родители: приходский псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антонина Семенова, оба православные Восприемники: приходский священник Алексан... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.

Дочь: Добронравова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 25, 1 (крещ. 3) марта 1903, Лидия Родители: приходский псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антонина Семенова, оба православные Восприемники: священник Александр Митрофанов Миловс... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1905

Сын: Добронравов Серафим Михайлович

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1907 ст.

Дочь: Добронравова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 118, 13 (крещ. 16) сентября 1907, Надежда Родители: приходский псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антонина Семенова, оба православные Восприемники: потомственный почетный гражда... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.

Сын: Добронравов Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Обрывок, восприемников нет. № 14, 23 (крещ. 26) января 1910, Аркадий Родители: псаломщик Михаил Иванов Добронравов и законная жена его Антонина Семенова, оба православные
Рождение ребёнка
03.02.1915

Дочь: Добронравова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна

Смерть
Неизвестно

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