Добронравов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Добронравова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Сын: Добронравов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Дочь: Добронравова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Дочь: Добронравова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Сын: Добронравов Серафим Михайлович
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Дочь: Добронравова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна
Сын: Добронравов Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Добронравова-Викторова (Никольская) Антонина Семёновна