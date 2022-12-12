село Кочкурово, село Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кочкурово

Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3251Кочкурово (Кочкари), с. каз.при р. Алатыре.582940518001851Церковь православная 1. Волостное и сельское управления.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Кочкуровская волость
486. Кочкурово, село бывшее государственное, при реке Алатыре, дворов 542, жителей 4135, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, богадельн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Починковский район
18349Кочкуровосело54°45'45°00'N-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Починковский муниципальный район, Сельское поселение Кочкуровский сельсовет
22646424101с Кочкуровосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close