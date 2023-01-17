Мадаево
Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3171Мадаево, с. каз.при р. Алатыре и Мадаеве.252532015951873Церквей православных 2. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
498. Мадаево, село бывшее государственное, при реках Алатыре и Мадаевке, дворов 642, жителей 2886, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 3 церкви православные Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18203Мадаевосело54°48'44°31'N-38-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22646468121с Мадаевосело