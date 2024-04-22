Макарова (Дракова) (Софронова) Анфимия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Васильева Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Макаров Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1950
Сын: Драков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Драков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011