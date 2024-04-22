Макарова (Дракова) (Софронова) Анфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Дракова) (Софронова) Анфимия Федоровна

Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Васильева Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Макаров Яков Петрович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
16.02.1950

Сын: Драков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Драков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драков Александр Григорьевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Макаров Яков Петрович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драков Александр Григорьевич

Смерть
2011
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
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