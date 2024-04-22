Макаров Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти20.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Макаров Петр
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Васильева Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1942
Дочь: Бирина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Дракова Анфимия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер строитель
Смерть
20.05.1945
Германия г. Торгау
Причина смерти: отравление