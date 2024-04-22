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Макаров Яков Петрович

Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Макаров Петр

Мать: не указана

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Васильева Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
22.02.1942

Дочь: Бирина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Дракова Анфимия Федоровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер строитель
Смерть
20.05.1945
Германия г. Торгау
Причина смерти: отравление
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