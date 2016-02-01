Бирина (Макарова) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1942
Дата смерти01.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1942
Отец: Макаров Яков Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Николай Филиппович
Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.2016