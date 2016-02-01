Бирина (Макарова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Макарова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

22.02.1942

Дата смерти

01.02.2016

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1942

Отец: Макаров Яков Петрович

Мать: Дракова Анфимия Федоровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
01.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Николай Филиппович

Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Песковка, Київська область
Смерть
01.02.2016
Песковка, Київська область
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