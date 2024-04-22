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Драков Александр Григорьевич

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
16.02.1950

Сын: Драков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Рождение ребёнка
25.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
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