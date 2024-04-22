Драков Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
16.02.1950
Сын: Драков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (дракова) Анфимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно