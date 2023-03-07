Савкина (Герасимова) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1937
Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович
Баевка, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еделькина Елена Павловна
Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно