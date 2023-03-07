Савкина (Герасимова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Герасимова) Анна Гавриловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Гаврил Иванович

Мать: Герасимова Наталья Акимовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Савкин Василий Павлович

Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович

Баевка, Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еделькина Елена Павловна

Отец ребёнка: Савкин Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савкин Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно
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