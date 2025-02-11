Савкин Василий Павлович 08.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Савкин Василий Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.02.1937, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.07.2016, Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Отец
Савкин Павел Уч. Вов ЕфимовичС 1908 по 1909 г.р.
Мать
Савкина (Герасимова) Анна Ташкент ГавриловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937

Отец: Савкин Павел Уч. Вов Ефимович

Мать: Савкина (Герасимова) Анна Ташкент Гавриловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна

Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Рождение ребёнка
30.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна

Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Смерть
28.07.2016
Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Похороны
Неизвестно
Ташкент, Узбекская ССР, СССР

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