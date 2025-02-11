Савкин Василий Павлович
мужской, родился 08.02.1937, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.07.2016, Ташкент, Узбекская ССР, СССР
ОтецСавкин Павел Уч. Вов ЕфимовичС 1908 по 1909 г.р.
МатьСавкина (Герасимова) Анна Ташкент ГавриловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна
Рождение ребёнка
30.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна
Смерть
28.07.2016
Похороны
Неизвестно