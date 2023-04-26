Еделькина (Савкина) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еделькина (Савкина) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1908 по 1909 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савкин Павел Ефимович

Мать: Савкина Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еделькин Иван

Узбекистан,г.Чирчик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еделькин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еделькин Иван

Смерть
Неизвестно