Еделькина (Савкина) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савкин Павел Ефимович
Мать: Савкина Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еделькин Иван
Узбекистан,г.Чирчик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еделькин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еделькин Иван
Смерть
Неизвестно