Комащук (Савчук) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комащук (Савчук) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1906

Дата смерти

02.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906

Отец: Савчук Игнат Степанович

Мать: Савчук Ярина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комащук Анна Петровна

Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комащук Иван Петрович

Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комащук Алексей Петрович

Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комащук Пётр Борисович

Смерть
02.11.1982
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