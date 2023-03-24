Комащук (Савчук) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1906
Дата смерти02.11.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906
Отец: Савчук Игнат Степанович
Мать: Савчук Ярина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комащук Анна Петровна
Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комащук Пётр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1982