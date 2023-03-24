Савчук Ярина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Ярина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Борищук Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Савчук Игнат Степанович

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
19.07.1906

Дочь: Комащук Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Савчук Игнат Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Игнат Степанович

Смерть
Неизвестно
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