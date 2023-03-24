Савчук Ярина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Борищук Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Савчук Игнат Степанович
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
19.07.1906
Дочь: Комащук Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Савчук Игнат Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно