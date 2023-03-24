Комащук Пётр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комащук Пётр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комащук Анна Петровна

Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комащук Иван Петрович

Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комащук Алексей Петрович

Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комащук Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Погиб на Финской войне.
Похоронен на Карельских островах.
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