Комащук Пётр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комащук Анна Петровна
Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комащук Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комащук Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
Погиб на Финской войне.
Похоронен на Карельских островах.