Марфа Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Павел Никитин

Отец ребёнка: Никита Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1803

Сын: Георгий Никитин

Отец ребёнка: Никита Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Никитин

Отец ребёнка: Никита Трофимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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