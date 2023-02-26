Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павел Никитин
Отец ребёнка: Никита Трофимов
Рождение ребёнка
08.01.1803
Сын: Георгий Никитин
Отец ребёнка: Никита Трофимов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Никитин
Отец ребёнка: Никита Трофимов
Смерть
Неизвестно