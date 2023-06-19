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Костерной Кирилл Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.06.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1851

Отец: Костерной Семен Иосифович

Мать: Костерная Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Орличенко Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Стефанида Кирилловна

Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Костерной Александр Кириллович

Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Костерной Иван Кириллович

Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Костерной Яков Кириллович

Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерная Марфа Акимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно