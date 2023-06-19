Костерной Кирилл Семенович
Место рождения
Дата рождения09.06.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1851
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Орличенко Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Стефанида Кирилловна
Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Костерной Александр Кириллович
Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Костерной Иван Кириллович
Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Костерной Яков Кириллович
Мать ребёнка: Костерная Марфа Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костерная Марфа Акимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно