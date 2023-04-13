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Костерная Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

18.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1851

Сын: Костерной Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
24.12.1853

Сын: Костерной Стефан Семенович

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Самборская Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
14.08.1860

Дочь: Корниенко Мария Семеновна

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
12.02.1863

Сын: Костерной Алексей Семенович

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
04.11.1867

Дочь: Сенкевич Мария Семеновна

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Слепкань Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Рождение ребёнка
12.11.1873

Сын: Костерной Иван Семенович

Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерной Семен Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1906
Причина смерти: старость