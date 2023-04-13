Костерная Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти18.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1851
Сын: Костерной Кирилл Семенович
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
24.12.1853
Сын: Костерной Стефан Семенович
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Самборская Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Корниенко Мария Семеновна
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1863
Сын: Костерной Алексей Семенович
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
04.11.1867
Дочь: Сенкевич Мария Семеновна
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
25.03.1870
Дочь: Слепкань Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Рождение ребёнка
12.11.1873
Отец ребёнка: Костерной Семен Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1906
Причина смерти: старость