Ветошкин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Романовна
Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Михаил Романович
Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Лаврентий Романович
Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно