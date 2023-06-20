Ветошкин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Романовна

Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Михаил Романович

Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Лаврентий Романович

Мать ребёнка: Ветошкина Анисия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Анисия Яковлевна

Смерть
Неизвестно