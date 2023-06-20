Ветошкина Анисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Романовна
Отец ребёнка: Ветошкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Ветошкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Михаил Романович
Отец ребёнка: Ветошкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Лаврентий Романович
Отец ребёнка: Ветошкин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветошкин Роман
Смерть
Неизвестно