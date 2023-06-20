Ветошкина Анисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Анисия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Романовна

Отец ребёнка: Ветошкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Ветошкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Михаил Романович

Отец ребёнка: Ветошкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Лаврентий Романович

Отец ребёнка: Ветошкин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Роман

Смерть
Неизвестно