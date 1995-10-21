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Цымбалюк Яков Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1922

Дата смерти

21.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
30.10.1961

Дочь: Паутова (Цымбалюк) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Коркомаз (Цымбалюк) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична

Смерть
21.10.1995

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