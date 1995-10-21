Цымбалюк Яков Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1922
Дата смерти21.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1961
Дочь: Паутова (Цымбалюк) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Коркомаз (Цымбалюк) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична
Смерть
21.10.1995